"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 14 موقعًا بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الكامل وتستمر لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة ميسان لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز عشيرة، ومركز أم الدوم تستمر لمدة يومين لكل منهما؛ فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء القادم في مركز عشيرة، ومركز أم الدوم؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل منهما؛ فيما تقدم الوحدات خدماتها يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس ستقدم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد.