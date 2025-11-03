الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع الـ51 لمجلس جامعة نايف العربية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، الاجتماع الـ51 للمجلس الأعلى للجامعة، وذلك في مقرها بمدينة الرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عددًا من القرارات التي تسهم في دعم مسيرة الجامعة الأكاديمية والأمنية.
وشارك في الاجتماع معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، ومعالي نائب وزير التعليم بدولة المقر الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الدول العربية، من بينهم المدير العام للأمن الوطني ومدير عام مراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبد ربه المعايطة، ورئيس أكاديمية الشرطة بدولة قطر اللواء عبدالرحمن ماجد السليطي، ورئيس جامعة الجزائر الدكتور خالد رواسكي، ونائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.
ويُعد المجلس الأعلى الجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق أهدافها، ويُعاد تشكيله كل ثلاث سنوات بمشاركة نخبة من القيادات العربية في المجالات الأمنية والأكاديمية.