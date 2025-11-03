الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع الـ51 لمجلس جامعة نايف العربية

وشارك في الاجتماع معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، ومعالي نائب وزير التعليم بدولة المقر الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الدول العربية، من بينهم المدير العام للأمن الوطني ومدير عام مراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبد ربه المعايطة، ورئيس أكاديمية الشرطة بدولة قطر اللواء عبدالرحمن ماجد السليطي، ورئيس جامعة الجزائر الدكتور خالد رواسكي، ونائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.