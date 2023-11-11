الرئيس المصري: الممارسات اللاإنسانية من سلطات الاحتلال تتطلب وقفة جادة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الوقت ثقيل على أهالي #غزة بسبب الممارسات اللاإنسانية من سلطات الاحتلال، التي تتطلب وقفة جادة.
وأكد السيسي أن ما يحدث في فلسطين، يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم في المجتمع الدولي.
وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض: نجدد إدانتنا الواضحة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة ضد المدنيين العزل.
يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تَقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتيْن كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحد، يعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.