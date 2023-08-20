"الطيران المدني" تُصدر تصنيف مُقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو 2023

ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات فقد أعدت الهيئة كتيبًا، يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعُمِّم على مشغلي المطارات؛ إذ يحدد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين، على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تُقام لهم من حين لآخر.