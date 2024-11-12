خريطة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام.. تقنياتٌ حديثةٌ بلغات عالمية

وتتيح الخريطةُ التفاعلية للإرشاد المكاني باللغات العالمية في المسجد الحرام وساحاته، التعرُّفَ على مواقع الخدمات في البيت العتيق، وذلك بلغات عدة في عددٍ من المواقع التي تشمل: مواقع توزيع العربات ومكاتب الإرشاد، ونقاط تعبئة ماء زمزم، ومكاتب المفقودات ورعاية التائهين، ودورات المياه، إضافة إلى مواقع المراكز الصحية.