خريطة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام.. تقنياتٌ حديثةٌ بلغات عالمية

تقدّم الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من الخدمات المتنوعة ذات التقنية المتقدمة في المسجد الحرام؛ وذلك وفق أحدث الأساليب الحديثة والبرامج الذكية للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم.
وتتيح الخريطةُ التفاعلية للإرشاد المكاني باللغات العالمية في المسجد الحرام وساحاته، التعرُّفَ على مواقع الخدمات في البيت العتيق، وذلك بلغات عدة في عددٍ من المواقع التي تشمل: مواقع توزيع العربات ومكاتب الإرشاد، ونقاط تعبئة ماء زمزم، ومكاتب المفقودات ورعاية التائهين، ودورات المياه، إضافة إلى مواقع المراكز الصحية.
ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة: أساور للأطفال تسهل عملية العثور عليهم من خلال توفير معلومات الاتصال بذويهم تحت شعار "طفلك بأمان في المسجد الحرام"؛ حيث تتوفّر في باب أجياد 3، وباب الملك فهد 79.