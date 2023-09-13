إنقاذ حياة أم وجنينها في مستشفى "سبت العلاية" ببيشة

يذكر أن مستشفى سبت العلاية العام استقبل خلال شهر أغسطس 2023م، 4609 مستفيدين في قسم الطوارئ، بالإضافة إلى 5084 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية. وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 501، فيما تم إجراء 168 عملية جراحية.