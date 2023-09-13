إنقاذ حياة أم وجنينها في مستشفى "سبت العلاية" ببيشة

أنقذ فريقٌ طبي في مستشفى سبت العلاية العام، حياةَ سيدة حامل في الأسبوع السادس والعشرين، كانت تعاني من اختلاجات وتشنجات مستمرة.
وقالت "صحة بيشة": إن المستشفى استقبل المريضة في قسم الطوارئ، وأجرى لها الفحوصات اللازمة، قبل تحويلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية إسعافية للمريضة وولادة الجنين.
وأضافت: أنه بعد ذلك نُقلت المريضة إلى العناية المركزة، والمولود إلى العناية المكثفة لحديثي الولادة؛ لمتابعة الحالة حتى استقرارها.
يذكر أن مستشفى سبت العلاية العام استقبل خلال شهر أغسطس 2023م، 4609 مستفيدين في قسم الطوارئ، بالإضافة إلى 5084 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية. وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 501، فيما تم إجراء 168 عملية جراحية.