تستهدف 50 مليون شخص.. "السديس" يدشّن مشروع ترجمة ندوة "فتوى الحرمين" بعشرين لغة

وتتضمن اللغات التي ستتم ترجمتها: الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، الإسبانية، الملاوية، البرتغالية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوساوية، الأمهرية، الإيطالية، السواحلية، الألمانية، الفلبينية، البوسنية، المالايامية.