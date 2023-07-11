محليات
عسير.. ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار بمنتزه السودة
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.. وطالبت بالإبلاغ عن المخالفات
تَمَكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط (4) مواطنين، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في منتزه السودة بمنطقة عسير.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية، غرامةٌ تصل إلى (20.000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثّت قوات الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تُمَثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.