السعودية وأمريكا تُجدِّدان التشديد على وقف إطلاق النار المؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية للسودان

ولاحظت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال هذه المحادثات أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ 48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار. وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدة من ذي قبل إلا أنه تم إبلاغ طرفَي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض، وهجمات جوية، واستغلال للأسلحة.