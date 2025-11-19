بيان مشترك: السعودية وأميركا تطلقان شراكة استراتيجية تاريخية في الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والرخاء الاقتصادي

صدر بيان مشترك بمناسبة توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يلي نصه:

بمناسبة توقيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، على وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين البلدين، أكد سموه ومعالي السيد روبيو أن توقيع الوثيقة يُعد خطوة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس الالتزام الراسخ لدى الجانبين بتعزيز الابتكار والتقدّم التقني، سعيًا لشراكة أمنية واقتصادية شاملة وطويلة الأمد، لتعميق الالتزامات المشتركة وتعزيز الرخاء الاقتصادي من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والمستقبلية، لما فيه المنفعة المتبادلة لبلدينا العظيمين.