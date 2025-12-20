في مشهد احتفالي.. سفينة كروز السعودية ترسو بميناء ينبع وسط جاهزية متكاملة للبنية التحتية والقدرات التشغيلية

شهد ميناء ينبع التجاري، اليوم السبت، وصول إحدى سفن كروز السعودية، في خطوة تعكس تسارع جهود المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في سياحة الرحلات البحرية، وسط جاهزية متكاملة للبنية التحتية وقدرات تشغيلية وفق معايير عالمية.
ويأتي وصول السفينة ضمن جهود دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز دور ميناء ينبع التجاري كمحطة جاذبة للرحلات السياحية، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تدعم مختلف أنواع وأحجام السفن، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.
وتكاملت الجهود الميدانية للجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتقديم تجربة سياحية مميزة لزوار السفينة، حيث عملت بلدية ينبع على تهيئة المواقع العامة وتوفير بيئة مريحة ومرافق متكاملة تضمن تجربة سياحية مميزة، إلى جانب تنظيم المسارات السياحية بما يبرز المقومات الجمالية للمحافظة وكرم ضيافة أهلها. كما أعدّت جمعية ينبع السياحية برامج وجولات تعريفية بإشراف مرشدين متخصصين، سلّطت الضوء على أبرز المعالم السياحية والمواقع التاريخية، وقدّمت سردًا يعكس عمق الإرث الثقافي وذاكرة المكان.
ومن جهة ثانية، استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود رحلة كروز السعودية ضمن جهودها لتعزيز مستوى الخدمات في موانئ المملكة البحرية، حيث شملت المتابعة تطبيق متطلبات السلامة البحرية، والإشراف على جاهزية الأرصفة ومحيط الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي المنطقة التاريخية، شارك أهالي ينبع، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ورئيس بلدية ينبع المهندس ياسر بن جريد الرفاعي، ورئيس جمعية ينبع السياحية تركي قرنبيش، وعدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة، في استقبال ضيوف السفينة بلوحة احتفالية لافتة، امتزجت فيها الفنون الشعبية بالألوان التراثية.
وضمّ ضيوف الكروز وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، حيث زاروا المعالم السياحية والمناطق التاريخية ومتحف رضوى، فيما قدّم الحرفيون عروضًا حيّة جسّدت أصالة الحرف التقليدية، لتتحول الأزقة القديمة إلى مساحة مفتوحة تحكي قصة الضيافة السعودية بروحها الأصيلة.
ويأتي هذا الوصول ضمن جدول رحلات كروز السعودية خلال الموسم الحالي، في إطار خطط استراتيجية تستهدف تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة البحرية العالمية، مستندة إلى الموقع الفريد لمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، وما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محطة جاذبة لعشاق السفر البحري والتجارب الثقافية.