في مشهد احتفالي.. سفينة كروز السعودية ترسو بميناء ينبع وسط جاهزية متكاملة للبنية التحتية والقدرات التشغيلية

وفي المنطقة التاريخية، شارك أهالي ينبع، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ورئيس بلدية ينبع المهندس ياسر بن جريد الرفاعي، ورئيس جمعية ينبع السياحية تركي قرنبيش، وعدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة، في استقبال ضيوف السفينة بلوحة احتفالية لافتة، امتزجت فيها الفنون الشعبية بالألوان التراثية.