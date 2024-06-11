وزير الخارجية يلتقي نظيريه الإيراني والبرازيلي في نيجني نوفغورود الروسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.