وزير الخارجية يلتقي نظيريه الإيراني والبرازيلي في نيجني نوفغورود الروسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها، حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما التقى وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، وذلك على هامش مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.