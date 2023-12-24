أمير تبوك يترأّس مجلسَ إدارة جمعية عبدالعزيز الخيرية

ترأّس أميرُ منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد؛ اجتماعَ مجلس إدارة الجمعية.
واطّلع الأمير "فهد"، بحضور أعضاء المجلس، على تقرير عن أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية، استعرض من خلاله مبادرات ومشروعات الجمعية، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها حاليًّا.
كما اطّلع أمير تبوك على التقرير المالي للجمعية، مشيدًا بما يحظى به القطاع الخيري من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لخدمة المواطن في شتى المجالات.
بعد ذلك ناقش المجلسُ عددًا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واتّخذ حيالها القرارات.