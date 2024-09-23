حافلات "النقل المدرسي" بالطائف تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر

توشحت حافلات النقل المدرسي في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بالأعلام وصور القيادة، وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق".
ويحتفل يوم غدٍ الثلاثاء أكثر من 68 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1700 مدرسة باليوم الوطني 94 تحت شعار "نحلم ونحقق" من خلال المشاركة في الفعاليّات والأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والفنية والرياضية المعتمدة من قِبل الإدارة، وذلك لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس المقبل.
ويشارك في الاحتفالات: الطلاب والطالبات، ومنسوبو ومنسوبات المدارس، والمكاتب، والإدارات، وبمشاركة أولياء الأمور عبر تنفيذ البرامج والفعاليّات الوطنية لهم داخل المدارس؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة.