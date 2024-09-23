حافلات "النقل المدرسي" بالطائف تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر

ويحتفل يوم غدٍ الثلاثاء أكثر من 68 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1700 مدرسة باليوم الوطني 94 تحت شعار "نحلم ونحقق" من خلال المشاركة في الفعاليّات والأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية والفنية والرياضية المعتمدة من قِبل الإدارة، وذلك لمدة 8 أيام حتى يوم الخميس المقبل.