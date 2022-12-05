أمير تبوك يُعلن إنشاء وحدة للتطوع بإمارة المنطقة

أعلن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن إنشاء وحدة للتطوع بإمارة المنطقة.
جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي.
وقال الأمير "فهد" في كلمة له بهذه المناسبة: "يومٌ مبارك من أيام السنة، وهو يوم ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في العالم أجمع كيومُ عالمي للتطوع، ونحن في المملكة العربية السعودية أولى بأن يكون هذا اليوم مميز؛ لأن ديننا الحنيف يحثنا على هذا، وتقاليدنا التي نشأنا عليها واكتسبناها من الآباء والأجداد تحث على العمل التطوعي".
وأضاف: "لقد برز -ولله الحمد- في السنوات الأخيرة نشاط ملحوظ ومبارك للعمل التطوعي في جميع مناطقنا ولاسيما تبوك، مما يجعلنا نتفاءل بأن يكون المستقبل أفضل".
وتابع قائلًا: "بهذه المناسبة يسرنا في إمارة تبوك أن نعلن عن إنشاء وحدة خاصة في الإمارة للتطوع، وبإذن الله، تكون سندًا لكل من يريد أن يساهم في العمل التطوعي من أبناء وبنات المنطقة، وتعينه على هذا الشيء وتوجهه التوجيه الصحيح".
وقال أمير تبوك: لدينا في المنطقة نماذج مشرفة في العمل التطوعي، ومن ينظر إلى قيادته وشعبه يعرف أن كل هذه النماذج تحث الناس على الاستمرار والتوسع في العمل التطوعي.
وأكد أن الأمر المهم في العمل التطوعي أنه يوثق الصلة بين المجتمع الواحد، موضحًا أنه لا يوجد أحد ليس بحاجة لمساعدة من أحد، وجميعنا بحاجة للآخر، ولهذا السبب يجب أن نحث على هذا العمل ونتعاون جميعًا على أن نكون روادًا في العمل التطوعي، سائلًا الله، في ختام كلمته أن يعز هذه البلاد ويحفظ الجميع.
يُذكر أن الحفل الذي نُظم في ديوان إمارة تبوك، اليوم الاثنين، قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، كلمة بهذه المناسبة حمد الله، في مستهلها وأثنى عليه، ثم على ما تقوم به القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم لامحدود للتطوع والمتطوعين.
وكذا على ما يحظى به العمل التطوعي من متابعة حثيثة واهتمام عال من قبل أمير منطقة تبوك، مستعرضًا إحصائية التطوع التي بلغ عدد المتطوعين فيها خلال العام الجاري 2022م، أكثر من 24887، بواقع فرص تطوعية تجاوزت 3998، وساعات تطوعية بلغت 1040943 ساعة تطوعية.
فيما بلغ عدد الفرق التطوعية بالمنطقة أكثر من 87 فريقًا تطوعيًا، مُعلنًا بهذه المناسبة إطلاق 34 مبادرة تطوعية بمنطقة تبوك.
بعد ذلك شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا عن الأعمال التطوعية والمتطوعين بالمنطقة بعنوان "عطاء وطن".
وفي ختام الحفل، كرّم أمير تبوك، الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، سائلًا الله لهم دوام التوفيق والنجاح.