أمير تبوك يُعلن إنشاء وحدة للتطوع بإمارة المنطقة

وأكد أن الأمر المهم في العمل التطوعي أنه يوثق الصلة بين المجتمع الواحد، موضحًا أنه لا يوجد أحد ليس بحاجة لمساعدة من أحد، وجميعنا بحاجة للآخر، ولهذا السبب يجب أن نحث على هذا العمل ونتعاون جميعًا على أن نكون روادًا في العمل التطوعي، سائلًا الله، في ختام كلمته أن يعز هذه البلاد ويحفظ الجميع.