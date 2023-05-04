MMS والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المحتوى السياحي عن السعودية

‎وعن هذه الاتفاقية علّق أحمد الصحاف الرئيس التنفيذي لشركة MMS ، قائلًا: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن إبرام اتفاقية مع الهيئة السعودية للسياحة التي نجدد من خلالها تعهدنا بإثراء مجال المحتوى والإعلانات في المملكة والعالم العربي عبر تقديم مجموعة مبتكرة من الحلول، التي تسهم في تحقيق أهداف عملائنا والوصول إلى المستهلك بأساليب خلّاقة. نحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم السياحة في المملكة، وتعريف الجمهور الضخم بأفضل الوجهات السياحية عبر المحتوى عالي الجودة الذي تقدمه مجموعة MBC".