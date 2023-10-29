"الزايدي" يبحث مع قيادات أمانة الطائف تدعيم مسارات التنمية والتطوير

اجتمع أمين الطائف الجديد المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بمكتبه في النسيم بقيادات الأمانة من الوكلاء ومديري العموم.
يأتي ذلك في أول اجتماع له بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتكليفه أمينًا للطائف، وجرى خلال اللقاء بحث خطط العمل بالأمانة، وسير العمل في المشروعات التنموية، وبرامج التنمية المستقبلية لهذه المدينة التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وإحدى أهم القطاعات الخدمية بالمنطقة.
كما بحث خطط الأمانة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وسبُل احتواء آثارها، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود طواقم العمل الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية، والتدابير والتجهيزات التي جرى اتخاذها مسبقًا لتغطية نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع جميع الحالات، ورفع حالة التأهب والتنسيق مع الإدارات المختصة لتوحيد الجهود في احتواء الآثار المحتملة.
ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالخدمات البلدية نحو الآفاق التي تُلبي احتياجات الأهالي، وتدعم البنية التحتية للخدمات بالمحافظة، تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين بما يُسهل عليهم ويريحهم.
وأكد أهمية تسارع الجهود لإنجاز المشروعات البلدية الرامية إلى دعم البُنى التحتية، ومواكبة خطط التنمية والتطوير التي تستهدف المواطن أولًا، والنهوض ببرامج جودة الحياة وأنسنة المدينة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مجتمع حيوي يكون الأساس لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.