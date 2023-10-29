"الزايدي" يبحث مع قيادات أمانة الطائف تدعيم مسارات التنمية والتطوير

كما بحث خطط الأمانة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وسبُل احتواء آثارها، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود طواقم العمل الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية، والتدابير والتجهيزات التي جرى اتخاذها مسبقًا لتغطية نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع جميع الحالات، ورفع حالة التأهب والتنسيق مع الإدارات المختصة لتوحيد الجهود في احتواء الآثار المحتملة.