"ستبقى رأسكم مرفوعة".. معتمر مصري بعفوية: "ربنا يزيد السعودية من نعيمه ولا ينصر عليكم أحدًا"

عبّر معتمر مصري عن مشاعره الطيبة تجاه المملكة خلال لقاء تلفزيوني، معبرًا عن سعادته بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وقال المعتمر بعفوية: "ربنا هيكرمكم وهيزيدكم من نعيمه وما هينصر عليكم أحد".
وتابع: السعودية في حفظ الله إلى أن تقوم الساعة، وستبقى السعودية رأسها مرفوعة".
ومع بداية الشهر الكريم بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذ خططها التشغيلية الموضوعة والمعدة مسبقًا لاستقبال الزائر والمعتمر في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ؛ حيث زود المسجد الحرام بفرش جديد يتجاوز عدده "25" ألف سجادة في جميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، كما يتوفر "50" موقعًا للوضوء داخل المسجد الحرام، و"3000" دورة مياه في الساحات، ووفرت الهيئة "15" ألف حافظة زمزم، و"150" مشربية موزعة داخل البيت العتيق.
ويتمّ غسل المسجد الحرام وتطهيره "10" مرات يوميًّا، بعدد من العاملين يصل إلى "4000" عامل داخل المسجد الحرام، بإشراف "400" مشرف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في المسجد الحرام، والتي بلغ عددها "4000" معدة وآلة؛ لضمان توفير البيئة الصحية الآمنة للزوار والقاصدين، كما يتمّ تعطير الأجواء بما يقارب "3000" لتر من المعطرات ذات الجودة المخصصة، وفرش "1000" مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام بعدة ألوان؛ للتسهيل على القاصد معرفة المداخل.