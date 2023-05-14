المالكي: وظّفنا الذكاء الاصطناعي لخدمة الخريجين.. وبرامجنا وفق متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة 2030

وكشف المالكي أن رئاسة الحرس الملكي ستتسلم جائزة أكثر جهة وظّفت خريجي المعهد هذا العام؛ نظير توظيفها أكثر من 160 من الخريجين المؤهلين في تخصصات متنوعة، كالبرمجة، والشبكات، وإدارة المواد، والموارد البشرية، والسكرتير التنفيذي.. كما يتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات الأخرى؛ كمعرض التوظيف الذي سيمتد إلى 3 أيام، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للخريجين والخريجات، ووجود "باركود" يستطيعون من خلاله الدخول للشركات المشاركة في المعرض، ويخضعون لتجارب محاكاة المقابلات الشخصية للتوظيف، وتحليل المقابلات، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المتقدمين.. يضاف إلى ذلك أيضًا، وجود خدمة السيرة الذاتية، كذلك سيُعقد لقاء يشارك فيه 6 شخصيات من القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، وينقسم إلى جلستين، تستضيف كل منهما 3 قيادات، ليقوموا بنقل خبراتهم وتجاربهم للخريجين والخريجات، بشأن الفرص الوظيفية المتاحة وطرق التعامل معها في مرحلة ما بعد التخرج، وتشتمل الفعاليات على 6 ورش عمل مختلفة بكل فرع من فروع المعهد بكل من: الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية؛ ستتناول موضوعات متعلقة بتوظيف الخريجين والخريجات.