منتدى علمي بالرياض يؤكد: تأهيل الكوادر الصحية النفسية ركيزة لتحقيق رؤية 2030

وتناول البرنامج العلمي للمنتدى عدة محاور، منها استخدامات التعليم والتدريب عن بُعد في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتحديات التي تواجه هذا النمط من التدريب في المملكة، ودور المحاكاة في تحسين الكفاءة التدريبية للتمريض النفسي. كما شمل استعراض تجارب إقليمية ودولية في التعليم الإكلينيكي، وعرض البرامج العلمية والسريرية في تخصصات التمريض، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية في الإرشاد العلاجي والتعافي من الإدمان والعلاج الوظيفي.