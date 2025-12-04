منتدى علمي بالرياض يؤكد: تأهيل الكوادر الصحية النفسية ركيزة لتحقيق رؤية 2030

أكد منتدى علمي متخصص في التدريب والتعليم بمجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان على أهمية تطوير الكوادر البشرية الصحية بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى الثاني الذي نظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض – عضو تجمع الرياض الصحي الثالث – في مقر كليات عناية الطبية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث لتقديم الرعاية الصحية الدكتور وليد بن عبدالغفور هاشم، ومشاركة أكثر من 150 مختصًا وأكاديميًا من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح الدكتور وليد هاشم في كلمته أن تنمية رأس المال البشري تمثل محورًا جوهريًا في تطوير المنظومة الصحية، مبينًا أن التدريب أصبح مسارًا استراتيجيًا لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي، ومعتبرًا أن الاستثمار في التدريب هو “الأعلى عائدًا” في ظل التطور السريع للخدمات الصحية.
من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمجمع ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن المنتدى ركّز على استعراض أفضل التجارب والممارسات التدريبية محليًا وإقليميًا، وتوفير منصة معرفية متقدمة تسهم في تطوير مهارات العاملين في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبناء شراكات فاعلة تسهم في ترسيخ منظومة تدريبية مبتكرة.
وتناول البرنامج العلمي للمنتدى عدة محاور، منها استخدامات التعليم والتدريب عن بُعد في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتحديات التي تواجه هذا النمط من التدريب في المملكة، ودور المحاكاة في تحسين الكفاءة التدريبية للتمريض النفسي. كما شمل استعراض تجارب إقليمية ودولية في التعليم الإكلينيكي، وعرض البرامج العلمية والسريرية في تخصصات التمريض، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية في الإرشاد العلاجي والتعافي من الإدمان والعلاج الوظيفي.
وفي ختام الفعاليات، كرّم المنتدى الجهات الداعمة ورؤساء الجلسات والمحاضرين والمشاركين في المعرض المصاحب، الذي شهد مشاركة سبع جهات قدّمت عروضًا تعريفية ببرامجها وأنشطتها التدريبية.