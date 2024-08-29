أمين الطائف يقرّر تشكيل فريق "ثاقب الرقابي" لحماية الموارد العامة

ويفحص الفريق المخالفات والتجاوزات التي تتعلّق بالنظام الرقابي، مع التحقق من الأنشطة الرقابية بالأمانة ومرجعيتها، والرفع بتقرير حيال أدائها، كما يقدم الملاحظات والتوصيات العاجلة في أثناء مباشرة أعمال الفريق.

ويرتبط فريق "ثاقب" الرقابي بأمين الطائف مباشرةً، وله الاستقلالية التامة، وله في سبيل تحقيق أهدافه مخاطبة الوكالات والإدارات والموظفين لأداء أعماله، ويرفع فريق العمل الرقابي تقريرًا أسبوعيًّا عن أعماله.

مراقبة الأداء

ويضطلع الفريق بمراقبة وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات الاستباقية، وتقييم فعالية النظام وضمان استمراريته وتحسينه، بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي، وذلك بالتعاون مع وكالة التحول الرقمي.

وتجرى متابعة الاستراتيجية والسياسات والصلاحيات والهيكل التنظيمي، وأيضًا ميزانية العمل والعقود والاتفاقيات، بالإضافة للتدريب والتطوير والكفاءة في استغلال الموارد، وكفاءة برامج تحسين ومراقبة الأداء.

ويدعم فريق "ثاقب" نظام الضبط الداخلي في الأمانة؛ لضمان نزاهة العمليات، وتحقيق الأهداف المؤسسية بفاعلية وكفاءة، وبالتالي حماية الموارد العامة من الهدر والتلاعب، وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات البلدية، بما يرفع من مستوى النضج المؤسسي.

تفعيل نظم المتابعة

وتدعم أمانةُ الطائف جهودَ تحسين كفاءة وفاعلية نظم وعمليات الرقابة والحوكمة، والتركيز على النزاهة، والموضوعية، والسرية، والجدارة، ودورها في رفع الوعي بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإفصاح والشفافية.

ويهتمّ فريق "ثاقب" الرقابي والتواصل مع الوكالات والإدارات الإشرافية؛ سعيًا للمتابعة والرقابة وحوكمة الأعمال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز دور الفريق في تصحيح مسارات الأعمال، وتقديم التوصيات؛ ما يسهم في إنجاح الخطط والاستراتيجيات المرسومة للأمانة.

ويضم فريق "ثاقب" بالأمانة، مختصين من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والتي تعدّ إدارة ذات نشاط تقييمي حيادي ومستقلّ، وتمثل أداة إدارية تقدم للمسؤول الأول بالأمانة؛ وذلك تأكيدًا على حسن سير أعمال الجهات محل الفحص بوصفها إحدى الإدارات المعنية بحماية الأموال والموارد العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها، وتطور السياسات ورفع كفاءة الخدمات بما يعود بالنفع على تحقيق أهداف الأمانة.

مساندة تقويمية

كما أن الفريق والإدارة يقدمان مساندة تقويمية مستقلة وموضوعية داخل الأمانة؛ لفحص وتقويم أنشطتها المختلفة بغرض مساعدة المسؤولين في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة؛ لذا فإن فريق "ثاقب" يعد شريكًا مهمًّا لإدارات الأمانة على جميع المستويات، ويطمح في تقديم قيمة مضافة للأمانة، ومتابعة التحسين المستمرّ على معدلات الأداء بشكل عام، ومساندة التميز والحفاظ عليه وحمايته وتعزيزه من خلال خدمات الاستشارات والتقييم الموضوعي القائم على المخاطر.

ويعمل الفريق على تقديم تقويم مستقبلي وموضوعي للمخاطر المالية والتشغيلية والتنظيمية المصاحبة لأنشطة الأمانة، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للحدّ من وقوع المخاطر، وتحسين جودة وكفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية، بما يساعد الأمانة على تحقيق أهدافها وتوجهاتها.

الحدّ من الأخطاء

ويتم فحص المخالفات والتجاوزات من قبل فريق "ثاقب" الرقابي لحماية الأموال وممتلكات الأمانة، والحدّ من وقوع الأخطاء، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وكذا ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات، والاهتمام بسلامة أنظمة الرقابة وفاعليتها، وتطوير الأداء مع الاستفادة من التغذية العكسية، وأيضًا فحص الحوكمة وتأكيد العمل بمبادئ السلوك المهني، وكفاءة استخدام الموارد بالشكل الأمثل.