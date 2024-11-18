أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية واستثمارية بالمنطقة بأكثر من نصف مليار ريال  

وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الأمير فهد بن سلطان والحضور عرضًا مرئيًا عن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، والمشروعات الاستثمارية التي شملت مشروعات تنموية ومشروعات تشغيل وصيانة تحت التنفيذ بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 474 مليون ريال، في مشروعات درء أخطار السيول ومشروعات الطرق، و17 مشروعًا تحت الترسية بقيمة 387 مليون ريال، واستثمارية تحت الإنشاء بقيمة 800 مليون ريال، بعائد استثماري يصل إلى مليار و297 مليون ريال، بعدها قام الأمير فهد بن سلطان بتدشين عددٍ من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمنطقة، التي تأتي في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، والوصول بها إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن خطط وبرامج ذات كفاءة عالية تجعل مدن المملكة في الصدارة العالمية.