أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية واستثمارية بالمنطقة بأكثر من نصف مليار ريال  

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عددًا من المشروعات التنموية الجديدة بالمنطقة بقيمة إجمالية تصل إلى 379 مليون ريال، ومشروعات استثمارية، بقيمة 253 مليون ريال، وبتكلفة إنشاء تصل إلى 300 مليون ريال.
كما سلم الأمير فهد بن سلطان 533 وحدة سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي، ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام 2024م، إلى 825 وحدة سكنية، وخلال العام الماضي 2023م، 864 وحدة سكنية، وذلك ضمن تجمعات تراعي عدم فصل المستفيدين عن النسيج الاجتماعي وتُسهم في دمجهم مع سائر فئات المجتمع، داعيًا المولى القدير لهم، أن يجعل هذه المنازل، منازل مباركة، وأن يديم التوفيق على الجميع، كما كرّم المانحين والمساهمين في جمع أكثر من 41 مليون ريال، ضمن حملة "جود تبوك"، والتي انطلقت في شهر رمضان الماضي.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق أعمال المشروعات التنموية والاستثمارية بالمنطقة، الذي أُقيم اليوم بديوان الإمارة.
وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الأمير فهد بن سلطان والحضور عرضًا مرئيًا عن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، والمشروعات الاستثمارية التي شملت مشروعات تنموية ومشروعات تشغيل وصيانة تحت التنفيذ بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 474 مليون ريال، في مشروعات درء أخطار السيول ومشروعات الطرق، و17 مشروعًا تحت الترسية بقيمة 387 مليون ريال، واستثمارية تحت الإنشاء بقيمة 800 مليون ريال، بعائد استثماري يصل إلى مليار و297 مليون ريال، بعدها قام الأمير فهد بن سلطان بتدشين عددٍ من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمنطقة، التي تأتي في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، والوصول بها إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن خطط وبرامج ذات كفاءة عالية تجعل مدن المملكة في الصدارة العالمية.
عقب ذلك ألقى وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمة قدم في مستهلها الشكر لأمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة وتدشينه لهذه المشروعات التي ستعود بالنفع على المنطقة وأهلها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من خلال هذه المشروعات الجديدة على تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة تبوك، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الحدائق وممرات المشاة وتطوير الساحات ومراكز الأحياء، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، حيث تحظى المنطقة بتنوع في المشروعات التي تغطي مختلف القطاعات السياحية والترفيهية والصحية.
وفي الختام أدلى أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه؛ "لقد قمنا اليوم بتسليم ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إسكان تنموي، وكما نعلم جميعًا، فإن السكن يُعد من أهم الأولويات، فلا يمكن أن يتحقق نجاح في العمل أو ترابط في الأسرة دون توفر السكن الملائم".
وأكد أن وزارة البلديات والإسكان حققت في السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة، والتي تُعد بحق إنجازًا استثنائيًا، فقد كانت مشكلة السكن في السابق واحدة من التحديات، إلا أنها أصبحت الآن وكأنها لم تكن، بل واختفت - ولله الحمد - تمامًا، وأصبح الحديث اليوم يدور حول نوعية السكن وموقعه، ومدى تناسبه مع احتياجات الأفراد، وهو أمر في غاية الأهمية.
وختم الأمير فهد بن سلطان تصريحه بالإشادة بجهود وزير البلديات والإسكان، ودوره البارز في عمل الوزارة، سائلاً الله - العلي القدير - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.