ابتسامة تُلهم الإنسانية.. والدة أنس التركي تروي لـ"سبق" قصة شاب هزم الإعاقة بالتقنية وحفظ القرآن بعينيه

قبل أكثر من 12 عامًا، تعرض أنس – وكان يبلغ من العمر آنذاك 12 عامًا – لحادث أقعده عن الحركة والكلام، وألزمه بالتنفس عبر فتحة تنفس، والتغذية عن طريق أنبوب، لتبدأ رحلة طويلة من التحديات الصحية اليومية. واليوم، وقد بلغ نحو 24 عامًا، لا يزال يواجه الظروف نفسها، لكنه قابلها بعزيمة نادرة وإصرار استثنائي.