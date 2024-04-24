"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا لرعيه 90 رأس غنم بمحمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (90) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية؛ مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.