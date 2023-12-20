يُتوقَّع تدشينه في مطلع 2027م.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز-الخُبر

يُذكر أن مشروع الأڤنيوز- الخُبر يقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الخُبر، وتبلغ مساحته الإجمالية 833.000 متر مربع، والمساحات القابلة للتأجير 170.000 متر مربع، كما سيضم ثماني مناطق تسوق، رُوعي في تصميمها إرضاء مختلف الأذواق، وتلبية رغبات الزوار والمتسوقين، وتحقيق تطلعاتهم.. وهي: السوق، تاون سكوير، غراند أڤنيو، بلازا، أربن ووك، المول، إلكترا، إضافة إلى منطقة الجاردنز.