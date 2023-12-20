يُتوقَّع تدشينه في مطلع 2027م.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز-الخُبر

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور عدد من الوزراء والأمراء، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز – الخُبر The Avenues - Khobar، المتوقع تدشينه في مطلع عام 2027م.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن "هذه المشاريع تأتي نتاج لما وضعته الدولة -وفقها الله- من تسهيلات لخدمة المواطن والمقيم. وهذا المشروع من المشاريع العملاقة التي نسعد بوضع حجر أساسه اليوم، ويعتبر انطلاقة مميزة، وسنرى مشاريع أخرى تأتي تباعًا بإذن الله. ولا شك أن المنطقة الشرقية فيها ميز نسبية متعددة، وتمتلك بنية تحتية كبيرة وجاذبة للاستثمارات".
وفي كلمة لمساعد وزير الاستثمار، المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، ألقاها نيابة عن وزير الاستثمار، قال: "أود أن أعبِّر عن سروري بالمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع العظيم، الذي يقع في هذه المنطقة الغالية التي تمثل لكل السعوديين منبع الخير، وعنوان النماء، والرافد الأهم لنهضة ونمو وتسارع الاقتصاد السعودي".
وأكد أنه سيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي ملموس؛ كونه استثمارًا مميزًا، يُضاف لسجل الاستثمارات التي تمكنت السعودية من جذبها؛ بما يساهم في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة، وتوسيع خيارات التسوق والترفيه.
وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد عبدالعزيز الشايع عن سعادته بوضع اللبنة الأولى لهذا المشروع، الذي يمثل الركيزة الثانية لاستثمارات الشركة مع شركائها في السعودية، ويأتي امتدادًا لنجاحات الأڤنيوز في الكويت على مدار خمسة عشر عامًا، وتوسعها لتشمل البحرين والرياض، وأخيرًا وليس آخرًا الخُبر. معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تشريفه ورعايته حفل وضع حجر أساس مشروع الأڤنيوز- الخُبر.
وقال عبدالله الفوزان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة: "إن تشريف أمير المنطقة الشرقية لنا هذا اليوم، وكلماته التي غمرنا بها جميعًا، تمثل دافعًا كبيرًا للنجاح، ولمواصلة السعي لتحقيق طموحات مجموعتنا وشركائنا". مضيفًا بأن مشروع الأڤنيوز- الخُبر سيصبح مَعلمًا فريدًا، ووجهة جاذبة، ليس لأهل المنطقة الشرقية -وأنا منهم- فحسب، بل للمواطنين والمقيمين والزوار كافة من داخل وخارج السعودية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمول وليد خالد الشريعان أن الشركة تركز استثماراتها على السعودية بصفتها سوقًا جاذبًا، ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر؛ الأمر الذي يشجع على التوسع في المشاريع النوعية. وإن مشروع (الأڤنيوز – الخُبر) هو ثاني مشاريع الأفنيوز في السعودية بعد (الأڤنيوز – الرياض) المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من عام 2026.
يُذكر أن مشروع الأڤنيوز- الخُبر يقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الخُبر، وتبلغ مساحته الإجمالية 833.000 متر مربع، والمساحات القابلة للتأجير 170.000 متر مربع، كما سيضم ثماني مناطق تسوق، رُوعي في تصميمها إرضاء مختلف الأذواق، وتلبية رغبات الزوار والمتسوقين، وتحقيق تطلعاتهم.. وهي: السوق، تاون سكوير، غراند أڤنيو، بلازا، أربن ووك، المول، إلكترا، إضافة إلى منطقة الجاردنز.
ويضم المشروع الذي تتجاوز قيمته 7.2 مليار ريال مساحات متعددة للترفيه، إضافة إلى برجين، وفندقين، ومكاتب وقاعات مؤتمرات.. ويتميز بتصاميم حديثة، وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتعزيز استدامتها مواكبة لأهداف رؤية السعودية 2030.