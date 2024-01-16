شاهد.. انطلاق مبادرة "بادر لأجل مكة" لإزالة النفايات بالمواقع كثيفة المتنزهين

أطلقت أمانة العاصمة المقدّسة مبادرة "بادر لأجل مكة"، وذلك من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارة التطوع البلدي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وعددٍ من القطاعات والمؤسسات الخاصة المشاركة والمتطوعين.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم خلال المبادرة القيام بأعمال النظافة وإزالة النفايات في عددٍ من المواقع التي يكثر فيها المتنزهون، حيث انطلقت المبادرة في مخطط حي النسيم بمشاركة أكثر من (35) متطوعًا ومتطوعة، وستشمل عدة مواقع أخرى مثل: عين شمس، والمغمس، وغيرهما من المواقع التي تشهد حاليًا أعدادًا كبيرة من المتنزهين، خاصة مع الأجواء الربيعية التي تشهدها مكة المكرّمة.
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة عمدت أخيرًا إلى تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات التطوعية بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والجمعيات، وشملت مجموعة متنوعة من المجالات مثل: أعمال النظافة، وتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوّهات البصرية، وزراعة الأشجار، وغيرها من المبادرات الاجتماعية، التي تعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي والوعي بأهمية التطوع، وتوفير البيئة الجاذبة للمتطوعين، والإسهام في تحسين جودة الحياة، والرقي بالخدمات البلدية بالعاصمة المقدّسة.