شاهد.. انطلاق مبادرة "بادر لأجل مكة" لإزالة النفايات بالمواقع كثيفة المتنزهين

وأوضحت الأمانة أنه سيتم خلال المبادرة القيام بأعمال النظافة وإزالة النفايات في عددٍ من المواقع التي يكثر فيها المتنزهون، حيث انطلقت المبادرة في مخطط حي النسيم بمشاركة أكثر من (35) متطوعًا ومتطوعة، وستشمل عدة مواقع أخرى مثل: عين شمس، والمغمس، وغيرهما من المواقع التي تشهد حاليًا أعدادًا كبيرة من المتنزهين، خاصة مع الأجواء الربيعية التي تشهدها مكة المكرّمة.