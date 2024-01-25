"محافظ المواصفات" يؤكد أهمية تطبيق الممارسات الاحترافية العالمية في كل منتجات خدمات الحلال

وأفاد "القصبي" أن الهدف من إنشاء المنظومة الوطنية لـ"حلال" تكوين نظام تشريعي وتنظيمي يحقق الشفافية ويلبي المتطلبات الشرعية إلى جانب تحقيق المعايير الفنية المطلوبة في كل منتجات خدمات الحلال، مؤكداً أن أحد المعايير المهمة تطبيق الممارسات الاحترافية العالمية، حتى يتم الاعتراف بها على المستوى الدولي والعالمي لتسهم في نماء الاقتصاد الخاص وتحقيق المستهدفات والاستدامة من هذه الصناعة.