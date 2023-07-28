النصر مهتم بالتعاقد مع فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النصر بالتعاقد مع الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أن النصر يدرس اتخاذ خطوة لضم فيديريكو، ولكن في الوقت الحالي، ليس لدى اللاعب أي نية لمغادرة يوفنتوس.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن النصر مهتم باللاعب الايطالي، لكن حتى الآن لا يوجد اتصال رسمي، مشددًا على أن أولوية كييزا هي البقاء في يوفنتوس، حيث يعد فيديريكو لاعبًا أساسيًا للفريق .
وانضم فيديريكو كييزا البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي يوفنتوس منذ 2020، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.