النصر مهتم بالتعاقد مع فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس الإيطالي

وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن النصر مهتم باللاعب الايطالي، لكن حتى الآن لا يوجد اتصال رسمي، مشددًا على أن أولوية كييزا هي البقاء في يوفنتوس، حيث يعد فيديريكو لاعبًا أساسيًا للفريق .