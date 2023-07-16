وفق ضوابط مجلس الوزراء.. الجامعات السعودية الأشهر تتجه لتطبيق نظام الفصلين

هذا فيما تؤكد وزارة التعليم في المملكة أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يحقق جملةً من المزايا والأثر الإيجابي الذي يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بمنظومتها الكلية التي تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات؛ حيث يسهم النظام في تحسين الأداء التعليمي للطلبة، والحفاظ على التراكم المعرفي لديهم، إلى جانب دعم مهاراتهم، وممارسة أنشطة لا صفية متعددة، كما تُمَكن الفصول الثلاثة أولياء الأمور من الوقوف على مستويات الأبناء التعليمية بعد الاطلاع على تقييمهم خلال ثلاثة فصول، وإتاحة الوقت الكافي لمشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية، وكذلك رفع مستوى التفاعل وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة.