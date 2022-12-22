شاهد.. وكالة البلديات بمكة تُزيل مَزارِعَ تُسقى بمياه صرف صحي

أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، عددًا من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوبي مكة المكرمة.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة.
وقد أزالت لجنة متابعة ومنع المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية ومكتب وزارة البيئة بالمنطقة؛ ثمانية مسطحات مقامة على مساحات شاسعة في عدد من المزارع جنوبي مكة المكرمة، تستخدم مياه الصرف الصحي في سقْي تلك الورقيات التي جرى إتلافها على الفور؛ كونها تشكّل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تبيّن بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها في مختبرات أمانة العاصمة المقدسة عدم صلاحيتها للاستخدام.
جاء ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلّق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ إذ تُشدّد الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.