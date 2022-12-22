شاهد.. وكالة البلديات بمكة تُزيل مَزارِعَ تُسقى بمياه صرف صحي

وقد أزالت لجنة متابعة ومنع المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية ومكتب وزارة البيئة بالمنطقة؛ ثمانية مسطحات مقامة على مساحات شاسعة في عدد من المزارع جنوبي مكة المكرمة، تستخدم مياه الصرف الصحي في سقْي تلك الورقيات التي جرى إتلافها على الفور؛ كونها تشكّل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تبيّن بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها في مختبرات أمانة العاصمة المقدسة عدم صلاحيتها للاستخدام.