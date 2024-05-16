"الأرصاد" يؤكد أهمية سرعة الاستجابة للإنذارات المناخية لضمان سلامة الحجاج

وأضاف: أنه تم تطوير أعمال قطاع الأرصاد في المملكة بشكل واضح وملموس خلال الأعوام الماضية، خاصة في مجال تطوير النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات بالظواهر الجوية، إضافة إلى زيادة التغطية الجغرافية البرية والبحرية، وأن المركز قام بإنشاء وتشغيل المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية والبرنامج الإقليمي للاستمطار؛ حيث ساهم المركز في تطوير نماذج عديدة مناخية بدقة مكانية تصل إلى 4 كم، حتى أصبح بإمكانه استشراف التوقعات المناخية لمدد 25 و50 و100 سنة قادمة.