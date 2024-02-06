لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية تجتمع مع أعضاء برلمان سويسرا

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد القحطاني، وبمشاركة عضو المجلس عضو اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، مع أعضاء البرلمان الاتحادي السويسري بورتمان هانز بيتر، وإيريك اتلين، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وشهد الاجتماع استعراض العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان السويسري، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يُسهم في دعم التعاون والعمل المشترك، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزّز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.