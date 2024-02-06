لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية تجتمع مع أعضاء برلمان سويسرا

وشهد الاجتماع استعراض العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان السويسري، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يُسهم في دعم التعاون والعمل المشترك، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.