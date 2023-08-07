"تعليم الأفلاج" تُطلق 31 برنامجًا لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية

اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الاثنين، 31 برنامجًا تدريبيًا لشاغلي الوظائف التعليمية، يقدمها 28 مدربًا ومدربة من الكفاءات التربوية المؤهلة.
وأعلنت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث "بنين" و"بنات" بتعليم الأفلاج، انطلاق برامجها التدريبية الصيفية "عن بُعد"، الأسبوع المقبل، لكل المعلمين والمشرفين.
كما أعلنت فتح باب التسجيل عبر الدخول على نظام التدريب بموقع إدارة التطوير المهني بتعليم الأفلاج.
وتتضمن الدورات 20 مجالاً في الكفايات التدريبية لمادة الفنون، والمسارات الثانوية، واستراتيجيات التدريس وتعزيز التعليم، والتدريس الإبداعي، وإعراب الإعراب، ونهارات تدريس مادة التربية الإسلامية، والتدريس المتمايز، والاختبارات الدولية، ودور الإدارة المدرسية تجاه برامج التربية الخاصة.
كذلك برنامج دور مدير المدرسة في الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ، والسلوك الإداري المنظم.
وضمّت البرامج أيضًا الشاشة التفاعلية، والمختبرات الافتراضية، وتنمية مهارات التوعية لدى المعلمين لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات "واعي"، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، ومهارات القياس والتقويم، ومهارات تطبيق أدوات التقويم التربوي، والنشاط الطلابي، وسمات وخصائص الطلاب الموهوبين، والتربية الصحية والبدنية.
كما شملت البرامج التدريبية، رياضة الدماغ لذوي صعوبات التعلم، ومهارات التعامل مع طلاب وطالبات الصفوف الأولية، وصياغة الأسئلة الصفية، ومهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل، والتعامل مع الطلاب في ضوء خصائص النمو للمراحل المختلفة، وممارسات المعلمة في تطبيق المنهج الوطني، وممارسة العمل الفني لمديري ووكلاء المدارس.