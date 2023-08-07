"تعليم الأفلاج" تُطلق 31 برنامجًا لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية

كما شملت البرامج التدريبية، رياضة الدماغ لذوي صعوبات التعلم، ومهارات التعامل مع طلاب وطالبات الصفوف الأولية، وصياغة الأسئلة الصفية، ومهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل، والتعامل مع الطلاب في ضوء خصائص النمو للمراحل المختلفة، وممارسات المعلمة في تطبيق المنهج الوطني، وممارسة العمل الفني لمديري ووكلاء المدارس.