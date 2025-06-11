"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بمنطقة جازان لترويجه 142 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه 142 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وأُوقف واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: (995@gdnc.gov.sa). وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.