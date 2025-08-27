رسميًا.. توظيف 267 ألف مواطن خلال 6 أشهر بدعم من "هدف"

أكد المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أن توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025 يُعد إنجازًا نوعيًا لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحولًا إيجابيًا في سوق العمل، ونموًا بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح الدكتور الذيابي في حديثه لـ"سبق" أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها:
مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، من خلال شراكات مع الجامعات ومراكز التدريب.
الدعم الحكومي المباشر عبر برامج دعم الأجور والحوافز.
اعتماد التحول الرقمي عبر منصات مثل "طاقات"، التي سهلت المطابقة بين الباحثين عن عمل والمنشآت.
التركيز على الوظائف النوعية والمستدامة التي توفر نموًا مهنيًا حقيقيًا.
وبيّن أن لهذا التقدم انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، من بينها:
تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحقيق توازن في سوق العمل.
رفع دخل الأسر السعودية وتعزيز القوة الشرائية.
زيادة الإنتاجية الوطنية من خلال ترسيخ الارتباط الاقتصادي بين المواطن ووطنه.
خفض نسب البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
رغم هذا التقدم، أشار الدكتور الذيابي إلى وجود تحديات تتطلب المعالجة، منها:
فجوة المهارات، خصوصًا في المجالات التقنية.
تركّز الفرص الوظيفية في المدن الكبرى دون المناطق الأخرى.
حاجة بعض المنشآت لتغيير ثقافتها تجاه توظيف السعوديين.
واقترح الدكتور الذيابي خمسة مسارات لتعزيز استدامة النجاح:
التوسع في التدريب التخصصي بمجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والأمن السيبراني.
دعم ثقافة ريادة الأعمال لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم.
تعزيز مشاركة المرأة عبر العمل المرن والعمل عن بُعد.
الاستثمار في المناطق الناشئة لخلق فرص عادلة.
اعتماد الإنتاجية كمؤشر رئيسي لقياس أثر التوظيف.
وختم تصريحه بالقول: "ما تحقق خلال نصف عام فقط يمثل مرحلة انتقالية في سوق العمل السعودي، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لرؤية المملكة 2030، والمستقبل يحمل فرصًا أكبر بمشاركة المواطن في صياغة التحول الوطني."