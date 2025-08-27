رسميًا.. توظيف 267 ألف مواطن خلال 6 أشهر بدعم من "هدف"

أكد المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أن توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025 يُعد إنجازًا نوعيًا لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحولًا إيجابيًا في سوق العمل، ونموًا بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.