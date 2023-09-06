إشادة "النقد الدولي" بمنجزات المملكة شهادة ثقة على كفاءة الاقتصاد السعودي

حققت "رؤية السعودية 2030" نجاحات، نالت استحسان المجتمع المالي والاقتصادي؛ بفضل من الله، ثم بالجهود التي قادتها السعودية طوال السنوات الماضية في رحلة البحث عن اقتصاد غير ريعي رهين الموارد النفطية، مع تحفيز الاقتصاد الأخضر، وبحث فرص الاستثمار في القطاع الرقمي الصاعد عالميًّا.