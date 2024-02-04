"خالد بن سلمان "يبحث التعاون في مجال الصناعات العسكرية مع وزير الصناعة الروسي

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، و رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، و مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.