"خالد بن سلمان "يبحث التعاون في مجال الصناعات العسكرية مع وزير الصناعة الروسي

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، و رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، و مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الروسي سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف.