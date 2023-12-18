هيئة النقل تعلن عن إطلاق أول مشروع نقل عام في المملكة للحافلات بمسار يعمل بالطاقة النظيفة

ولفت النظر إلى أن المشروع يتضمن 25 % من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وبمسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة، مضيفًا أن المشروع يتكون من (4) مسارات، و(30) حافلة تتضمن (106) نقاط توقف, مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع, بما يخدم المستفيدين من سكان مدينة تبوك وزائريها، على مدار 18 ساعة يوميًا.