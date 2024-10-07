"مرور العاصمة المقدسة" تضبط مخالفات الدراجات النارية عبر المرور السري

كشف الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عن جهود دوريات المرور السري بالإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة في تعزيز السلامة المرورية وضبط المخالفات، حيث نجحت دوريات المرور السري التابعة لإدارة مرور العاصمة المقدسة في ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالدراجات النارية.
وتمثلت المخالفات المضبوطة في: عدم ترك مسافة كافية بين الدراجة والمركبة التي أمامها، والتنقل بين المسارات بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تجاوز الأرصفة المخصصة للمشاة، وعدم ارتداء سائقي الدراجات الخوذات الواقية، وهو ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.
وأكدت الإدارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تطبيق الأنظمة المرورية بصرامة، بما يساهم في الحد من الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق. وأشارت إلى أن المخالفين سيخضعون للإجراءات النظامية، داعيةً جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقوانين المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة.
وشددت الإدارة على أن مثل هذه الحملات ستستمر بشكل دوري، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الوعي المروري لدى كافة مستخدمي الطرق، بما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع ككل.