"مرور العاصمة المقدسة" تضبط مخالفات الدراجات النارية عبر المرور السري

وتمثلت المخالفات المضبوطة في: عدم ترك مسافة كافية بين الدراجة والمركبة التي أمامها، والتنقل بين المسارات بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تجاوز الأرصفة المخصصة للمشاة، وعدم ارتداء سائقي الدراجات الخوذات الواقية، وهو ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.