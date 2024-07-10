وزير الطاقة يبحث سبل تعزيز التعاون المناخي والتقنيات النظيفة مع مبعوث الخارجية الألماني

كما تم استعراض جهود المملكة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات، وذلك في إطار مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات محلية وإقليمية؛ منها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.