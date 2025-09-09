إعلاميون وخبراء يناقشون مستقبل الحوار التلفزيوني في عصر المنصات

شهدت العاصمة الرياض مساء أمس ندوة إعلامية نظّمتها جمعية "إعلاميون" تحت عنوان: "معالجة قضايا المجتمع في البرامج الحوارية الإخبارية السعودية"، حيث اجتمع نخبة من الإعلاميين والخبراء لمناقشة التحديات والتحولات في صناعة البرامج الحوارية.
الندوة، التي احتضنها "بيت الثقافة" بحي التعاون، شارك فيها كل من الدكتور سعود الغربي، المستشار الإعلامي في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والإعلامي خالد العقيلي، والمذيع يوسف الغنامي من مجموعة MBC، وأدارتها الإعلامية غادة المصري، عضو جمعية "إعلاميون".
واتفق المتحدثون على أن مهنة الإعلام ثابتة في جوهرها رغم تغير أدواتها، مؤكدين أن التلفزيون لا يزال حاضرًا بقوة، وأن البرامج الحوارية تمثل محورًا أساسيًا في الإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء.
واستعرض الدكتور "الغربي" محطات من مسيرته المهنية في إعداد وإنتاج البرامج، بينما تحدث "العقيلي" عن أهمية الحياد والمهنية في الطرح الإعلامي، ودور الإعداد المتقن في نجاح الحلقات الحوارية. من جانبه، قدّم "الغنامي" قراءات تحليلية لمسيرة بعض البرامج الشهيرة، مشيرًا إلى تحقق عدد من التوصيات البحثية في الواقع الإعلامي الحالي.
وشهد اللقاء تفاعلاً من الحضور عبر مداخلات وأسئلة متنوعة، ركّزت على قضايا الإعلام الاجتماعي، وفاعلية التفاعل الجماهيري، وآليات اختيار الموضوعات المطروحة.
من جهته، أوضح خلدون السعيدان، عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" والمدير التنفيذي المكلف، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف لتعزيز دور الإعلام في خدمة قضايا المجتمع، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الحوار البنّاء والمحتوى المهني.