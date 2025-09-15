القيادة تهنئ رئيس جمهورية السلفادور بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس نجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور.