ديوان المظالم يعلن موعد التقديم على برنامج "خبير" لطلبة الجامعات ومعهد الإدارة العامة

ويمنح برنامج التدريب التعاوني "خبير" بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في مناطق المملكة للراغبين فرص التدريب على تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الأعمال.