"كبار العلماء" توصي الموسرين في المملكة بالإسهام في "اكتتاب جود الإسكان الخيري"

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها هذا اليوم: تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مبلغاً قدره مئة مليون ريال، وتقديم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبلغاً قدره خمسون مليون ريال، دعماً وتدشيناً لهذه الحملة؛ لهو قدوة طيبة وأسوة حسنة لعموم المتبرعين لهذه الحملة المباركة، التي تعد صورة من صور التكافل والتضامن في مجتمعنا السعودي المسلم المتلاحم. وذلك مما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف وأكد عليه، قال الله عز وجل:(وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا)، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلمٍ كربةً فرّج الله عنه كربةً من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة).