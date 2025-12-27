"جمعية الإيمان" تطلق فعالية "دوائر الحياة" بجدة للتوعية بالكشف المبكر ونمط الحياة الصحي

وافتُتحت الفعالية بالسلام الملكي السعودي، تلاه عرض تعريفي عن الحملة، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية ياسر محمد عبده يماني، الذي أكد أن الكشف المبكر يمثل أحد أهم عوامل رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات، مشيرًا إلى أن الوقاية تُعد استثمارًا حقيقيًا في صحة الإنسان.