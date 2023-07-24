"تمام للتمويل" توقّع مذكرة تفاهم مع "لين تكنولوجيز"

تأسست "تمام للتمويل" في العام 2019م، وهي لاعب رئيسي في قطاع التقنية المالية تعمل على دعم تعزيز الشمول المالي، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتميز "تمام للتمويل" بتوفيرها عملية تمويل سلسة وميسرة، متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، من لحظة تنزيل تطبيق الهاتف الجوال إلى الحصول على التمويل دون الحاجة إلى زيارة المصرف، وتلتزم "تمام للتمويل" بالابتكار وتقديم تجربة مستخدم متميزة وتوفير حلول رقمية عصرية من شأنها إعادة تعريف عملية التمويل الاستهلاكي المصغّر.