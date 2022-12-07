جامعة الملك سعود ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية توقعان اتفاقية دعم تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس

وتتضافر في تنفيذ مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس ("(IPTC أربعة تحالفات؛ هي جامعة الملك سعود، كونها بيت خبرة عالمي في التطوير المهني، ومنظمة الإيسيسكو التي تضم في عضويتها 54 دولة إسلامية، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية الشريك الاستراتيجي للمشروع بدعمها السخي، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي المصرية التي ستساهم بخبراتها في تنفيذ المشروع في مصر.