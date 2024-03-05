"العثيم للاستثمار" توقّع اتفاقية للتعاون مع مصمم الأزياء العالمي "زهير مراد"

وقّعت شركةُ العثيم للاستثمار اتفاقيةَ تعاون مع المصمم العالمي "زهير مراد" لإنشاء أكبر وأحدث متحف للأزياء في العالم في مشروع "كنوز" بالرياض، أحد أبرز وأحدث المشاريع المتكاملة الذي بدأت العثيم للاستثمار إنشاءه في الرياض بتكلفة تصل إلى 7 مليارات ريال.
وتتضمّن اتفاقية التعاون افتتاح فروع لمعارض زهير مراد العالمية في مشاريع العثيم النموذجية بالمملكة، إضافة إلى إتاحة المجال للمصممات السعوديات لعرض إنتاجهن في محلات زهير حول العالم، فضلًا عن تقديم برامج لتدريب المصممات السعوديات.
تم التوقيع على الاتفاقية في حضور الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، كل من: الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار، والمصمم العالمي زهير مراد.
وعبر الأستاذ مشعل بن عميرة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تعزز استراتيجية الشركة في قطاع الأزياء، وتدعم توسعاتها واستقطابها للعلامات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى ما يتمتّع به المصمم العالمي "زهير مراد" من سمعة وتنامي الطلب على تصاميمه الراقية والمتميزة على مستوى العالم، فضلًا عن حضوره اللافت في مجال صناعة الأزياء وخبرته الطويلة التي تصل إلى 25 عامًا. وقال: إن الاتفاقية تأتي في وقت تتّجه فيه صناعة الأزياء نحو مسارات أكثر مواكبة ومواءمة وصداقة للبيئة من أجل صناعة أكثر استدامة، منوهًا إلى أن الشركة ستتبنّى هذا المنهج ودعم إنتاج أزياء عصرية تراعي الحداثة وتحافظ على التقاليد، فضلًا عن تعزيز تراثنا السعودي الزاخر بالإبداع والتنوع، مبينًا أن تقديم البرامج التدريبية الخاصة سيكون مثاليًّا في دعم ومساعدة المصممات السعوديات للإبداع والتميز وجذب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء، وتوفير منصة تدعم رحلة ريادة الأعمال الخاصة، فضلًا عن نقل المنتجات المتميزة إلى كبرى عواصم الموضة والجمال.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030 وتحقيق مستهدفاتها في مجال الثقافة والفن والأزياء؛ من خلال تعزيز الارتقاء بقطاع صناعة الأزياء وإثراء المشهد الثقافي وتطوير البيئة التنموية للقطاع في المملكة، فضلًا عن تحقيق الريادة العالمية التي تساهم في تكامل الوجهات السياحية والثقافية وجودة الحياة في هذا المجال.
يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار تعدّ من كبرى الشركات في المملكة من واقع تنوع وتعدد النشاط الاستثماري، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات "المجمعات التجارية الكبرى، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، الذكاء الاصطناعي، المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها". كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة؛ تشمل العديد من المشروعات موزعة على مناطق ومدن المملكة، بتكلفة تزيد على 15 مليار ريال.