"العثيم للاستثمار" توقّع اتفاقية للتعاون مع مصمم الأزياء العالمي "زهير مراد"

وعبر الأستاذ مشعل بن عميرة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تعزز استراتيجية الشركة في قطاع الأزياء، وتدعم توسعاتها واستقطابها للعلامات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى ما يتمتّع به المصمم العالمي "زهير مراد" من سمعة وتنامي الطلب على تصاميمه الراقية والمتميزة على مستوى العالم، فضلًا عن حضوره اللافت في مجال صناعة الأزياء وخبرته الطويلة التي تصل إلى 25 عامًا. وقال: إن الاتفاقية تأتي في وقت تتّجه فيه صناعة الأزياء نحو مسارات أكثر مواكبة ومواءمة وصداقة للبيئة من أجل صناعة أكثر استدامة، منوهًا إلى أن الشركة ستتبنّى هذا المنهج ودعم إنتاج أزياء عصرية تراعي الحداثة وتحافظ على التقاليد، فضلًا عن تعزيز تراثنا السعودي الزاخر بالإبداع والتنوع، مبينًا أن تقديم البرامج التدريبية الخاصة سيكون مثاليًّا في دعم ومساعدة المصممات السعوديات للإبداع والتميز وجذب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء، وتوفير منصة تدعم رحلة ريادة الأعمال الخاصة، فضلًا عن نقل المنتجات المتميزة إلى كبرى عواصم الموضة والجمال.