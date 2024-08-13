محليات

جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 480 كلجم من نبات القات المخدر

أطاح بـ15 مخالفًا لتهريبهم 420 كلجم من نبات القات المخدر
جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 480 كلجم من نبات القات المخدر

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "480" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على "15" مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم "420" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدورياتُ البرية لحرس الحدود

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