سبق علمي لجامعة الملك عبدالعزيز في دراسة الآثار السامة على الحمض النووي

حققت جامعة الملك عبدالعزيز سبقاً علمياً في دراسة الآثار السامة على الحمض النووي DNA للسجائر الإلكترونية أو ما يعرف بالڤيب، بالإضافة إلى دراسة أثر تلك السجائر على حدوث الطفرات الوراثية.