سبق علمي لجامعة الملك عبدالعزيز في دراسة الآثار السامة على الحمض النووي

حققت جامعة الملك عبدالعزيز سبقاً علمياً في دراسة الآثار السامة على الحمض النووي DNA للسجائر الإلكترونية أو ما يعرف بالڤيب، بالإضافة إلى دراسة أثر تلك السجائر على حدوث الطفرات الوراثية.
وتوصل الفريق البحثي بقيادة البروفيسور هاني عبدالله الحضرمي، والدكتور هاجد العتيبي لدراسة العديد من النكهات للسجائر الإلكترونية بتركيزات مختلفة ومن شركات ماركات مختلفة.
ودللت نتائج الدراسة تأثير خطورة السجائر الإلكترونية على الـ DNA من خلال تسببها في العديد من الطفرات الوراثية وسُمّيتها العالية على الـ DNA ولاسيما التركيزات العالية منها.
كما أوصت الدراسة بضرورة تقنين استخدام السجائر الإلكترونية لما تشكله من خطورة على الحمض النووي الـ DNA والذي يؤدي إلى حدوث العديد من الطفرات والأمراض الوراثية.